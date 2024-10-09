На Солнце произошла мощная вспышка

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ночь на 9 октября на Солнце зарегистрировали сильную вспышку X1.8 уровня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН.

Излучение начало увеличиваться в 4:25 по московскому времени, достигнув пика в 4:58. Эксперты отмечают несколько важных аспектов.

«Во-первых, произошёл крупный выброс плазмы, который движется точно в направлении Земли. Плазма выброшена точно по линии Солнце–Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчётов, что исключает вероятность «промахнуться» мимо планеты», – пишут учёные.

Ожидается, что вещество достигнет Земли в ночь с 11 на 12 октября. Результаты моделирования ситуации будут доступны позже.

Второй примечательный момент, по словам учёных, заключается в том, что вспышка произошла в большом солнечном пятне. Это пятно, которое до этого оставалось спокойным, внезапно активизировалось, когда оказалось направлено в сторону Земли.

«Это наводит на мысль о будущих супер-вспышках. Несмотря на угрожающий вид, область жила всё это время тихой спокойной жизнью, и казалось, что она так и пройдёт по диску без последствий. Но в итоге центр всё же проснулся точно в момент, когда добрался до направления на Землю. Произведённая вспышка, как уже отмечено, не стала рекордной, но лиха беда начало. Опять же, последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся», – отметили астрономы.

По мнению врачей, магнитные бури могут оказать воздействие на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предрасположенных к повышенному или пониженному артериальному давлению. Поскольку магнитные бури влекут за собой неконтролируемое сужение и расширение сосудов, среди симптомов метеозависимости эксперты выделяют мигрени, головные боли, мышечную боль, апатию и общую слабость.