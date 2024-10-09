В Узбекистане жених потребовал у невесты $15 тысяч за возврат приданого

CentralAsia (UZ) - В Ферганской области Узбекистана жених потребовал у невесты $15 тысяч за возврат приданого.

По информации пресс-службы областного Бюро принудительного исполнения, молодые, заключившие брак в августе, всего через неделю разошлись из-за разногласий.

Невеста уехала к родителям, и после того как стороны окончательно поняли, что не придут к примирению, родственники девушки приехали в дом жениха за приданым дочери. Однако жених и его родители потребовали взамен возместить расходы на свадьбу в размере $15 тысяч.

Невеста обратилась в суд с требованием изъять ее приданое.

Через БПИ ей удалось взыскать с мужа добрачное имущество на сумму около 47 миллионов сумов ($3,6 тыс.).

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