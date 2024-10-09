Нобелевскую премию по химии присудили за прорывы в изучении белков

CentralAsia (CA) - Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2024 года.

Награду присудили Дэвиду Бейкеру за достижения в области вычислительного дизайна белков. Демис Хассабис и Джон М. Джампер также были удостоены этой премии за разработку технологии предсказания структуры белков.

Исследования лауреатов открывают новые перспективы для развития медицины и биохимии.

Работа Дэвида Бейкера включает создание программы RoseTTAFold, которая позволяет учёным проектировать белки с новыми функциями, которых нет в природе. Этот метод ускоряет процесс создания белков, необходимых для новых лекарств и биотехнологических решений, например, для расщепления пластика или использования солнечной энергии.

А Демис Хассабис и Джон Джампер получили награду за создание программы AlphaFold, которая произвела революцию в предсказании структуры белков. Эта технология позволяет с высокой точностью определять трёхмерную форму белков, что значительно ускоряет процесс разработки лекарств и решения различных биологических задач.

Дэвид Бейкер — профессор в Вашингтонском университете Сиэтла. Демис Хассабис работает гендиректором Google DeepMind, Джон Джампер — старшим научным сотрудником компании.