Посольство Казахстана в США призвало своих граждан эвакуироваться из Флориды и Джорджии из-за сильнейшего за 100 лет урагана

CentralAsia (KZ) - Срочно эвакуироваться из Флориды, Джорджии и Южной Каролины призвало казахстанцев посольство РК в США. Дело в том, что на штаты надвигается сильнейший за последние 100 лет ураган «Милтон».

«Власти штата Флорида объявили обязательную эвакуацию в ряде округов. Всем жителям рекомендуется быть готовыми к возможным экстренным сообщениям и немедленной эвакуации», — говорится в сообщении.

Посольство РК в США призвало казахстанцев следовать указаниям местных властей. А в случае чрезвычайных ситуаций, сразу связаться с дипломатами.

Как сообщает Национальный центр ураганов США, в ночь с четверга на пятницу западную часть штата Флорида настигнет ураган «Милтон». Под угрозой шторма также могут оказаться прибрежные территории штатов Джорджия и Южная Каролина

По некоторым данным, данный ураган может достигнуть уровня шестой категории. Его скорость уже сейчас достигает 257 км/ч. К эвакуации призвали 5,5 млн человек.

Неделей ранее на Флориду обрушился ураган «Хелен». Тогда погибло около 230 человек. «Милтон», по прогнозам синоптиков, будет в два раза сильнее «Хелен».

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