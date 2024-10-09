Снег и гололёд ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются осадки, сильный ветер и гололёд, сообщает «Казгидромет».

«С 10 октября на запад, затем на остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние циклон. С которым пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усиление штормового ветра до 15-29 м/с, низовая метель и гололёд», – говорится в сообщении.

На юге и востоке страны ожидаются дожди с грозами, в горных районах – сильные дожди и туман.

До конца недели прогнозируется понижение температуры воздуха:

на западе днём – до +5...+13°C;

на севере – до -1...-5°C;

на юге – до +2...+12°C;

в центре и на востоке – до +5...+13°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения