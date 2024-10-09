Казахстан планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа еще на полгода

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана планируют ещё на шесть месяцев продлить введённый в мае запрет на вывоз с территории республики сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Меру вводили для обеспечения внутреннего рынка. Исключения предусмотрены в нескольких случаях:

вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения о разделе продукции либо контракта недропользования, утверждённого президентом Казахстана;

вывоз товаров, произведённых либо переработанных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Казахстана;

перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами Казахстана.

Если проект приказа утвердят, запрет начнёт действовать с 14 ноября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения