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Число погибших в секторе Газа превысило 42 тысячи, - Минздрав анклава
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Число палестинцев, погибших в секторе Газа в ходе войны с Израилем, достигло 42 010, пострадали более 97,7 тыс., сообщил Минздрав Газы.

По данным министерства, за прошедшие сутки в результате израильских обстрелов погибли 45 палестинцев, 130 пострадали.

Боевые действия в анклаве продолжаются с октября 2023 года. Сегодня, 9 октября, представители палестинских движений «Фатх» и «Хамас» договорились о создании комитета по управлению сектором Газа. Накануне СМИ сообщили, что глава «Хамаса» Яхья Синвар, которого последние две недели считали погибшим, вероятно, жив. На этом фоне в Израиле вновь обсуждают идею позволить Яхье Синвару и другим высокопоставленным лидерам «Хамаса» покинуть Газу и отправиться в Судан в обмен на освобождение заложников.

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