Досрочное голосование на выборах в парламент Узбекистана пройдет с 16 по 23 октября

CentralAsia (UZ) - Центральная избирательная комиссия Узбекистана утвердила проведение 16-23 октября досрочного голосования граждан, которые в день выборов не смогут находиться по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В указанные дни голосование на избирательных участках будет проходить с 9:00 до 18:00 часов в будни и с 11:00 до 17:00 часов в выходные. Досрочное голосование на избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом, будет проводиться с 9:00 до 18:00 по времени страны местонахождения участков.

Очередные выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана и местные органы власти пройдут 27 октября. По их итогам будут избраны 150 депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, 65 депутатов Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, а также депутаты областных, Ташкентского и 208 районных (городских) кенгашей (советов).

Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе – мажоритарно-пропорциональной. 75 депутатов изберут по одномандатным округам по мажоритарной системе (голосование за кандидата), а остальные 75 — по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии по пропорциональной системе (голосование за список кандидатов).

Кандидатами в депутаты всех уровней заявлены 29 350 человек. Они представляют все зарегистрированные в Узбекистане политические партии: Либерально-демократическая — движение предпринимателей и деловых людей (УзЛиДеП), демократическая «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Экологическая партия, Народно-демократическая (НДПУ) и Социал-демократическая «Адолат» («Справедливость»).