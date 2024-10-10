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Ураган «Милтон» ударил по Флориде

CentralAsia (CA) -  Ураган «Милтон» достиг западного побережья штата Флорида, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. Урагану присвоена третья категория сложности, скорость ветра достигает более 200 км/ч, передает CNN.

По всей Флориде более 1,1 млн жителей остались без электричества, следует из данных мониторингового сервиса poweroutage.us.

Ураган принес штормовые волны на большую часть Мексиканского залива Флориды. Предупреждение о наводнении действует в Тампе, Санкт-Петербурге, Сарасоте и Форт-Майерсе, передает ABC News.

По информации агентства, шериф округа Сент-Луси во Флориде сообщил о нескольких погибших, не уточнив число. ABC News пишет, что в округе Марин ураган нанес «значительный ущерб» в Порт-Салерно. Десятки домов были повреждены, рассказали в местной пожарной службе.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден «продолжит получать информацию от своей команды в течение всей ночи» по мере того, как «Милтон» будет передвигаться по Флориде.

«Милтон» — крупнейший ураган в Мексиканском заливе с 2005 года. В преддверии его приближения оповещения о принудительной или рекомендательной эвакуации были разосланы более 5,5 млн жителям Флориды. Эвакуация стала крупнейшей в истории штата.

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