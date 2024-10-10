Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время полёта, самолёт экстренно приземлился
- Азия и мир, общество
- 9:48, 10 октября 2024
- Просмотров: 6382
- Обновлено: 9:50, 10 октября 2024 Кыргызча
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время полета рейса Сиэтл — Стамбул, сообщил представитель перевозчика Яхъя Устюн в соцсети Х (Twitter).
Командир рейса Ильчехин Пехливан управлял воздушным судном Airbus 350.
«Пилот <...> потерял сознание во время полета. Когда первая медицинская помощь не дала результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», — написал Устюн.
Самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке.
Пехливану было 59 лет, в Turkish Airlines он работал с 2007 года. Восьмого октября он прошел медобследование, проблем со здоровьем специалисты не выявили. Авиакомпания выразила соболезнования семье пилота.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.