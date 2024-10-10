Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время полёта, самолёт экстренно приземлился

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CentralAsia (CA) - Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время полета рейса Сиэтл — Стамбул, сообщил представитель перевозчика Яхъя Устюн в соцсети Х (Twitter).

Командир рейса Ильчехин Пехливан управлял воздушным судном Airbus 350.

«Пилот <...> потерял сознание во время полета. Когда первая медицинская помощь не дала результатов, экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», — написал Устюн.

Самолет совершил экстренную посадку в Нью-Йорке.

Пехливану было 59 лет, в Turkish Airlines он работал с 2007 года. Восьмого октября он прошел медобследование, проблем со здоровьем специалисты не выявили. Авиакомпания выразила соболезнования семье пилота.