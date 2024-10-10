Трамп объяснил отказ от повторных дебатов с Харрис

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты США от Республиканский партии Дональд Трамп сообщил, что повторных дебатов с его оппоненткой от демократов Камалой Харрис не будет. Он объяснил, что проведение дебатов бессмысленно, поскольку Харрис заявила о намерении продолжать курс, выбранный действующим президентом США Джо Байденом.

«Вчера Камала (Харрис) четко заявила, что не стала бы поступать иначе, чем Джо Байден, так что спорить не о чем»,— написал Трамп в соцсети Truth Social, отвечая на предложение телеканала Fox News о проведении дебатов 24 или 27 октября. Он добавил, что «матча-реванша не будет», потому что «уже слишком поздно, голосование уже началось».

Первый раунд дебатов Дональда Трампа и Камалы Харрис прошел 10 сентября. Согласно результатом опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. При этом Трамп заявил, что это были его «лучшие дебаты за всю историю». Вскоре он отказался от второго раунда, утверждая, что мероприятие будет шансом для Харрис улучшить свои позиции. Камала Харрис же выразила готовность на проведении второго раунда.

Выборы в США пройдут 5 ноября, на них изберут 47-го американского президента. По подсчетам New York Times, демократка обходит оппонента на 2%. За нее готовы проголосовать около половины респондентов издания.