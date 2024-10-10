В Москве пошел первый снег
- Азия и мир, общество
- 10:50, 10 октября 2024
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- Обновлено: 10:52, 10 октября 2024
CentralAsia (CA) - В Москве в ночь на 10 октября пошел первый снег, кадры появились в социальных сетях. MSK1 пишет, что снегопад вместе с дождем увидели жители Митино и Новой Москвы.
Выпавшие снежные хлопья не сформировали устойчивый снежный покров. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее указывал, что до первого настоящего снегопада в столице еще много времени. «Метеорологи скептически относятся к поговоркам, но это справедливая: октябрьский снег в Москве на зиму не ложится», — говорил Вильфанд.
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