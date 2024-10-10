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В Москве пошел первый снег

CentralAsia (CA) -  В Москве в ночь на 10 октября пошел первый снег, кадры появились в социальных сетях. MSK1 пишет, что снегопад вместе с дождем увидели жители Митино и Новой Москвы.

Выпавшие снежные хлопья не сформировали устойчивый снежный покров. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее указывал, что до первого настоящего снегопада в столице еще много времени. «Метеорологи скептически относятся к поговоркам, но это справедливая: октябрьский снег в Москве на зиму не ложится», — говорил Вильфанд.

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