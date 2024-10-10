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Сборщикам хлопка в Узбекистане увеличили плату за сданный килограмм
// Turmush

CentralAsia (UZ) -  За каждый килограмм собранного вручную хлопка в Узбекистане будут платить по 2500 сумов ( около $0,2). Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иброхим Абдурахманов, передает пресс-служба Минсельхоза.

До сего дня коммерческие банки предоставляли кластерам кредиты на оплату труда сборщиков хлопка из расчета 1500 сумов за килограмм ($0,11). По 2500 сумов начнут платить с 9 октября. При этом 2000 сумов будут выделяться со счета Фонда государственной поддержки сельского хозяйства, 500 сумов — со счета кластера.

«В результате повысятся эффективность труда, моральный дух и одновременно значительно возрастет производительность труда», — пояснили в Минсельхозе.

Ранее правительство Узбекистана утвердило выделение производителям хлопка субсидии в размере 1 млн сумов ($79) за тонну сырца, проданную на товарно-сырьевой бирже.

Выращивание хлопка занимает особое место в сельском хозяйстве Узбекистана и обеспечении занятости населения. Во времена первого президента Ислама Каримова это была стратегическая отрасль, на сбор хлопка ежегодно в принудительном порядке мобилизовали сотни тысяч человек из самых разных сфер деятельности. При Шавкате Мирзиёеве роль хлопководства приугасла, но остается важной. Сегодня хлопок выращивается в 136 районах Узбекистана, его посевы занимают более 1 млн гектаров. Ежегодно в республике собирают примерно 3,4 млн тонн хлопка. В текущем году впервые на площади 100 тысяч гектаров посадили семена этой культуры, завезенные из Турции, Индии и Китая.

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