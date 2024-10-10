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Южная Корея осудила решение КНДР перекрыть транспортное сообщение
Предыстория: Северная Корея сообщила о планах перекрыть дороги с Южной Кореей

CentralAsia (CA) -  Южнокорейское Министерство объединения осудило решение Северной Кореи перекрыть все автомобильные и железные дороги на границе, передает Yonhap.

«Мы решительно осуждаем это как предательство стремления наших граждан и жителей Севера к объединению, как антинародное действие, как действие, противоречащее объединению»,— заявило ведомство.

В Министерстве отметили, что Пхеньян заранее не уведомил Сеул о решении перекрыть дорожное сообщение. Там предположили, что действия КНДР обоснованы желанием избежать контактов с Южной Кореей из-за враждебной позиции. Пхеньян утверждает, что мера необходима для самообороны из-за обострения ситуации на Корейском полуострове.

Вчера, 9 октября, власти КНДР заявили о планах заблокировать транспортное сообщение с южной частью Корейского полуострова и построить новые оборонительные сооружения в приграничных районах.

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