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За ночь над Россией сбили 92 дрона, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За ночь над Россией сбили 92 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Половина из них (47) — над Краснодарским краем.

Еще 12 дронов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, два — над Белгородской, два — над Крымом, один — над Воронежской областью.

Также 15 беспилотников были уничтожены над Азовским морем.

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