За ночь над Россией сбили 92 дрона, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 14:51, 10 октября 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - За ночь над Россией сбили 92 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Половина из них (47) — над Краснодарским краем.
Еще 12 дронов сбили над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, два — над Белгородской, два — над Крымом, один — над Воронежской областью.
Также 15 беспилотников были уничтожены над Азовским морем.
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