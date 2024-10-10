В Москве по делу об экстремизме обыскали хостел, задержаны более 500 мигрантов
- Азия и мир, общество
- 15:10, 10 октября 2024
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- Обновлено: 15:12, 10 октября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Во время обыска по делу об экстремистском сообществе в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве задержали 538 иностранцев, сообщило управление Следственного комитета РФ по Москве.
«В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ)… получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле»,— сообщила пресс-служба управления. Обыск провели следователи при поддержке Росгвардии.
Всех задержанных иностранцев доставили в полицию для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других нарушений. Администраторов хостела также задержали и доставили в подразделение СКР по Москве.
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