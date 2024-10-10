В Москве по делу об экстремизме обыскали хостел, задержаны более 500 мигрантов

CentralAsia (CA) - Во время обыска по делу об экстремистском сообществе в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве задержали 538 иностранцев, сообщило управление Следственного комитета РФ по Москве.

«В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ)… получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле»,— сообщила пресс-служба управления. Обыск провели следователи при поддержке Росгвардии.

Всех задержанных иностранцев доставили в полицию для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других нарушений. Администраторов хостела также задержали и доставили в подразделение СКР по Москве.