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В Москве по делу об экстремизме обыскали хостел, задержаны более 500 мигрантов

CentralAsia (CA) -  Во время обыска по делу об экстремистском сообществе в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве задержали 538 иностранцев, сообщило управление Следственного комитета РФ по Москве.

«В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ)… получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле»,— сообщила пресс-служба управления. Обыск провели следователи при поддержке Росгвардии.

Всех задержанных иностранцев доставили в полицию для проверки соблюдения миграционного законодательства и возможного совершения других нарушений. Администраторов хостела также задержали и доставили в подразделение СКР по Москве.

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