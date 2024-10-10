Ураган «Милтон» ослаб до первой категории

CentralAsia (CA) - Обрушившийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале, сообщил CBS со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами

По шкале Саффира — Симпсона ураган первой категории определяется по максимально устойчивой скорости ветра в диапазоне от 119 км/ч до 153 км/ч. Центр по наблюдению за ураганами уточнил, что «Милтон» сохранит силу урагана, пересекая Флориду, а затем «постепенно потеряет тропические характеристики и медленно ослабеет» после выхода за пределы Атлантического океана.

До прихода урагана власти Флориды призвали эвакуироваться 5,5 млн человек, люди начали уезжать в понедельник, 7 октября. В этой связи плату за проезд по дорогам отменили. Мэр города Тампа во Флориде Джейн Кастор заявила, что «этот ураган — катастрофа». «Я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — предупредила она жителей.

На фоне катастрофических предупреждений в США началась дискуссия, стоит ли вводить шестую категорию для стихии подобной силы. Синоптики предрекали «Милтону» большую разрушительность, чем было во время урагана «Иван Грозный» в 2004 году и урагана «Катрина» в 2005 году.

9 октября «Милтон» обрушился на США и усилился до пятой категории, означающей, что скорость ветра превысила 252 км/ч. Погибли по меньшей мере два человека, разрушены более 100 домов. Без света остались как минимум 1,6 млн потребителей.