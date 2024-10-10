Мощная магнитная буря накроет Землю

CentralAsia (CA) - Землю накроет магнитная буря наивысшего пятого уровня G5, сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН.

По словам учёных, её воздействие может продолжаться в течение ближайших двух дней. Накануне на Солнце произошла вспышка уровня X1.8, сопровождавшаяся скоростным выбросом плазмы, который достигнет Земли 10 октября, вероятно, в середине дня.

«Хотя репутация геомагнитного прогноза немного снизилась после недавней рекордной вспышки X9.1, когда выброс сбоку задел Землю лишь краем, на этот раз, к сожалению, уклониться не удастся. Плазменное облако имеет исключительно большие размеры, и его ширина превышает все возможные погрешности измерений», – пишут астрономы.

Ожидаемые магнитные бури могут варьироваться по своей интенсивности от слабых до очень сильных, поскольку облако плазмы имеет неоднородную структуру, как по плотности, так и по скорости. В самых неблагоприятных сценариях возможны магнитные бури наивысшего пятого уровня, сопоставимые с теми, что были в мае этого года. Наиболее вероятный сценарий предполагает бури уровня G4, которые могут продолжаться до трёх суток.