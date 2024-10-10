Мирзиёеву представили обновленный проект генерального плана Ташкента

CentralAsia (UZ) - Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 9 октября представили новый проект генерального плана Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

План разработан на период до 2045 года с учетом роста численности населения и расширения территории узбекской столицы. Сегодня в Ташкенте проживают свыше 3 млн человек, территория города составляет 43 822 гектара.

Согласно плану, Ташкент будет разделен на три зоны:

зону консервации — для сохранения культурного наследия и зеленых зон;

зону реконструкции — для дополнительного строительства;

зону реновации — для нового строительства на месте ветхого жилья.

Площадь зеленых зон в Ташкенте планируется увеличить в три раза до 25 тысяч гектаров. Доступность общественного транспорта обещают улучшить, построят новые дороги. «Жители должны иметь возможность добраться до ближайшего детского сада, школы, больницы, объектов торговли и оказания услуг из своего места жительства не более чем за 15 минут», — отметили в пресс-службе.

Проект генплана включает также меры по модернизации электроэнергетической и водопроводной инфраструктуры города. Президент подчеркнул необходимость превращения Ташкента в крупный мегаполис с комфортными условиями для жизни не менее 7,5 млн человек и дал поручения по развитию прилегающих районов на основе единой агломерации с столицей.

Проект генплана Ташкента был усовершенствован с учетом рекомендаций, полученных от Мирзиёева в 2022 году, и разработан предприятием «ТошкентбошпланЛИТИ» в сотрудничестве с международными компаниями из Сингапура, Великобритании, Турции, Германии, Китая и Нидерландов.