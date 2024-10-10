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Турция меняет термин «Центральная Азия» на «Туркестан»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство национального образования Турции объявило о внесении фундаментальных изменений в учебную программу по истории. Согласно новому подходу, термин «Центральная Азия» будет заменен на «Туркестан», сообщает TRT Haber.

Эксперты отмечают, что это решение направлено на укрепление национального самосознания и патриотизма среди будущих поколений.

Изменения поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы будем работать плечом к плечу, чтобы сделать предстоящий период эпохой тюрков, распространяя наше видение «Века Турции» на Организацию тюркских государств», - сказал он.

Важность исторического значения термина «Туркестан» подержали и турецкие профессора. Профессор Ахмет Ташагыл объяснил историческое значение термина. По его словам, это слово, означающее «родина тюрков», использовалось с самых ранних периодов истории.

«Слово Туркестан, означающее «родина тюрков», использовалось с самых ранних периодов истории. Во второй половине 19 века, в результате русского вторжения, концепция Центральной Азии была введена и распространена вместо названия Туркестан», — сказал он.

«Наше обращение к концепции Туркестана и включение ее Министерством национального образования в учебники - очень правильное решение. И Турция, и Туркестан означают регион, где преимущественно проживают тюрки», - добавил доцент Рамин Садык.

Эксперты отмечают, что это изменение является частью более широкой стратегии по укреплению связей в тюркском мире, включая создание общей истории, литературы, карт и алфавита.

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