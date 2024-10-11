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Путин прибыл в Туркменистан

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Туркменистана Ашхабад для участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», сообщает «РИА Новости».

В Ашхабаде президент также должен встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, с которым планирует обсудить двусторонние отношения и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Последний раз Путин посещал Туркменистан в 2022 году для участия в Каспийском саммите.

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