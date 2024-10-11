Рэпер P. Diddy обвинил власти США в утечке подробностей о его деле

P. Diddy

CentralAsia (CA) - Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, подал в суд на прокуроров и сотрудников федеральных агентств США.

По данным The New York Times, адвокаты музыканта обвиняют правоохранителей — в особенности сотрудников Службы внутренней безопасности — в том, что они передали телеканалу CNN видео 2016 года, на котором рэпер избивает свою бывшую девушку Касандру Вентуру.

Как пишет газета, адвокаты Комбса настаивают на том, что кадры, опубликованные CNN весной 2024 года,— это ключевые доказательства в уголовном деле артиста. В иске стороны защиты содержится ссылка на норму уголовного судопроизводства США, которая запрещает прокурорам или федеральным сотрудникам разглашать информацию, рассматриваемую коллегией присяжных, сообщает NYT.

Адвокаты музыканта заявляют о том, что эти утечки «привели к вредной и крайне предвзятой предсудебной огласке, которая может повлиять на присяжных и лишить мистера Комбса права на справедливый суд», передает ABC News. По информации телеканала, прокуроры еще не отреагировали на заявление стороны защиты.

Вместе с иском защита передала в суд письмо с просьбой музыканта предстать перед судом весной 2025 года. «Мистер Комбс продолжает отстаивать свое право на безотлагательное судебное разбирательство и намерен ходатайствовать о назначении даты судебного разбирательства», цитирует адвокатов музыканта ABC News.

18 сентября музыкальному продюсеру и рэперу Шону Комбсу предъявили обвинения в организации «широкомасштабного преступного сообщества», торговле людьми и ряде других преступлений. 2 октября стало известно, что 120 человек планируют подать иски против рэпера. Они утверждают, что их подвергали сексуальному насилию и эксплуатации, и 25 истцов на тот момент были несовершеннолетними. Музыкант отрицает свою вину.