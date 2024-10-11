В Китае утром произошло землетрясение силой около 3,5 балла

CentralAsia (KZ) - На территории Китая 11 октября в 07:23 по бишкекскому времени произошло землетрясение силой около 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщили в Институте сейсмологии НАН Кыргызстана.

Очаг землетрясения располагается в 78 км к юго-востоку от села Нура, в 215 км к юго-востоку от города Ош.

В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.

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