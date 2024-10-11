Ураган «Милтон»: 16 погибших, Флорида затоплена, 3 млн домов без света

- Азия и мир, происшествия
- 10:32, 11 октября 2024
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- Обновлено: 10:40, 11 октября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Ураган «Милтон», обрушившийся на западное побережье американского штата Флорида в ночь на четверг, принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и мощные ливни с паводками, пишет «Би-би-си».
В четверг вечером CBS сообщила со ссылкой на Департамент охраны правопорядка Флориды, что число погибших выросло до 16.
В течение нескольких часов перед этим разные источники передавали разные данные о числе погибших: от 10 до 12.
Пять человек погибли в кемпинге в округе Сент-Люсия. О двух погибших сообщили власти города Санкт-Петербург. Еще одного человека спасатели обнаружили в соседнем округе под завалами собственного дома.
Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции во второй половине дня подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и общего списка всех жителей штата, ставших жертвами стихии, у властей пока нет.
Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговых и офисных помещений нанесены существенные повреждения.
В Санкт-Петербурге сильные порывы ветра сорвали крышу с местного стадиона Высшей бейсбольной лиги, а на здание, где располагается редакция местной газеты, упал строительный кран.
Жителей Флориды, временно уехавших прочь от стихии, власти штата призывают не спешить с возвращением домой.
Власти городка Орандж-сити, чуть к северу от одного из главных городов Флориды, Орландо, сообщают, что ливень там настолько сильно размыл придорожный грунт, что сразу в нескольких местах обрушились целые фрагменты дорожного полотна, образовав овраги шириной в несколько метров.
Пожарная служба города сообщила, что «множество дорог» в городской черте «либо полностью смыты, либо затоплены».
Сам Орландо частично затоплен.
Из-за бесчисленных обрывов линий электроснабжения порядка 3 млн зданий во Флориде по-прежнему остаются без света, а некоторые населенные пункты — и без воды.
В Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды, где живет порядка 250 тыс. человек, водоснабжение полностью отсутствует.