Новую процедуру сдачи экзамена на водительские права вводят в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Госкорпорация «Правительство для граждан» внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь в спецЦОНах кандидату в водители нужно будет пройти двухфакторную аутентификацию, сообщили в госкорпорации.

Перед началом тестирования услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным. SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства.

После успешной авторизации кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию.

«Каждый день мошенники изобретают новые способы обмана. Наши сотрудники проводят большую работу по раскрытию нарушений. Кроме того, госкорпорация на постоянной основе ведёт работу по усовершенствованию сервисов. Уверен, что двухфакторная аутентификация поможет снизить количество нарушений на экзаменах. При этом персональные данные услугополучателя будут надёжно защищены», – подчеркнул председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Новшество начнёт действовать с 11 октября, но пока только в Астане. Во всех спецЦОНах страны процесс внедрения двухфакторной аутентификации планируют завершить до конца года.

Ранее в МВД заявляли, что планируют контролировать весь процесс с момента прихода в автошколу и до получения водительского удостоверения.

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