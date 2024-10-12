Численность диких животных за 50 лет сократилась на 73%

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CentralAsia (CA) - Сокращение популяций диких животных с 1970 по 2020 год составило 73% и приблизилось «к точке невозврата», заявило Лондонское зоологическое общество (ZSL). Специалисты считают, что главной причиной сокращения численности диких животных является деятельность человека.

Эскперты ZSL собирают информацию о численности животных из публикаций в научных журналах, изданиях неправительственных организаций и из других заслуживающих доверия научного сообщества источниках. На основе этих данных и проводится анализ состояния популяций почти 5,5 тыс. видов диких животных, включая наземные и водные виды.

По оценкам ZSL, хуже всего положение в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где сокращение популяций за 50 лет достигло 95%. Сложная ситуация также в Африке: там популяции диких животных сократились на 76%. В странах Азии и Тихоокеанского региона сокращение составило 60%, в странах Северной Америки — 39%, в Европе — 35%.

По мнению ученых, эта печальная тенденция может ускориться в ближайшие годы из-за глобального потепления, уничтожения естественной среды обитания многих видов, загрязнения природы и других процессов, вызванных деятельностью человека. Как заявил глава ZSL Мэттью Гулд, смысл выводов доклада очевиден. «Мы оказались в опасной близости к критической точке для гибели природы и изменения климата. Но мы знаем, что природа может восстановиться, если дать ей шанс, и у нас еще есть возможность действовать»,— подчеркнул эксперт.

В Лондонском зоологическом обществе также отметили и некоторые положительные моменты. Так, в период с 2010 по 2016 год удалось увеличить популяцию горных горилл в центральных районах Африки на 3%. А еще к 2020 году в Европе удалось увеличить до 6,8 тыс. особей популяцию диких бизонов, которые до этого находились на грани полного исчезновения.