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Головастики западноамериканской жабы: Снимки-победители конкурса «Лучший фотограф дикой природы 2024»
Снимок «Рой жизни» стал победителем в главной категории «Фотограф года». Автор — новозеландец Шейн Гросс, запечатлевший головастиков зап
Снимок «Рой жизни» стал победителем в главной категории «Фотограф года». Автор — новозеландец Шейн Гросс, запечатлевший головастиков зап

CentralAsia (CA) -  Музей естественной истории Лондона объявил лауреатов ежегодной премии Wildlife Photographer of the Year, которая вручается за лучшие снимки дикой природы. В этом году конкурс проводился в 60-й раз.

В главной номинации «Фотограф года» победил новозеландец Шейн Гросс, запечатлевший головастиков западноамериканской жабы в озере в Ванкувере (Канада). Его работа «Рой жизни» была выбрана из 59 228 заявок, присланных авторами из 117 стран. Также кадр выиграл в категории «Водно-болотные угодья».

Победители в других номинациях

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