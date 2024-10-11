После урагана «Милтон» по улицам Флориды плавают аллигаторы. Видео
- Азия и мир, общество
- 13:51, 11 октября 2024
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- Обновлено: 13:59, 11 октября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - После урагана «Милтон» в подтопленных населенных пунктах Флориды обнаружили аллигаторов. Один из них напал на автомобиль местного жителя в городе Форт Майерс, передает KTSM 9 News.
Еще одно видео в соцсетях опубликовали очевидцы, показавшие аллигатора в их затопленной гостиной.
По данным комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, аллигаторов можно обнаружить в каждом округе штата, власти советуют обращаться на горячую линию.
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