В Казахстане ожидаются снегопады и морозы до -10 градусов

CentralAsia (KZ) - В предстоящие выходные дни территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения, на большей части страны ожидаются снегопады, сообщает «Казгидромет».

В центре и на востоке республики ожидаются сильные снегопады с ухудшением видимости, на дорогах будет образовываться гололедица.

На юге и юго-востоке страны 12-14 октября синоптики прогнозируются дожди, в горных районах – осадки в виде дождя и снега.

Также по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром туман.

Лишь на западе страны под влиянием антициклона будет малооблачная погода, но температура ночью понизится до -5-10 градусов.

На остальной территории страны ночью похолодает до -2-10 градусов, в южных регионах ночью ожидается +5+10 градусов.

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