Covid-19 повышает риск сердечных приступов и инсультов в течение трёх лет после заражения, - исследование

CentralAsia (CA) - Новое крупное исследование показало, что перенёсшие Covid-19 люди подвержены большему риску сердечных приступов, инсультов и смерти в течение трёх лет после заражения, сообщает CNN.

Исследование было опубликовано 9 октября в медицинском журнале Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Оно опиралось на медицинские данные примерно 250 тысяч человек.

Исследователи сравнили данные перенёсших коронавирус в 2020 году людей с данными тех, кто не болел Covid-19.

«Исследование показало, что у людей, заразившихся Covid-19 в 2020 году, до появления вакцин, сдерживающих распространение инфекции, риск серьёзных сердечных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, или смерти в течение почти трёх лет после болезни был в два раза выше, чем у людей, у которых тест на Covid-19 не дал положительного результата. Если человек был госпитализирован из-за инфекции, что указывало на более тяжёлую форму заболевания, риск серьёзного сердечного приступа был ещё выше – более чем в три раза, чем у людей без подтверждённого Covid-19», – сообщает издание.

Учёные, участвовавшие в исследовании, говорят, что они не знают точно, почему Covid-19 оказывает столь долгосрочное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Более ранние исследования показали, что коронавирус может инфицировать клетки, выстилающие стенки кровеносных сосудов. Вирус также был обнаружен в бляшках, образующихся в артериях, которые могут разрываться и вызывать сердечные приступы и инсульты.

«Возможно, Covid-19 как-то влияет на стенки артерий и сосудистую систему, и это повреждение сохраняется и продолжает проявляться с течением времени», – говорит один из авторов исследования доктор Хуман Аллайи, профессор биохимии и молекулярной генетики в Медицинской школе Кека при Университете Южной Калифорнии.

В исследовании также были и некоторые неожиданные выводы. У людей, госпитализированных из-за Covid-19, но принимавших низкие дозы аспирина, не было увеличения вероятности последующего сердечного приступа или инсульта.

В исследовании не рассматривалось влияние вакцинации от коронавирусной инфекции на риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека, но учёные подозревают, что она может быть защитной, поскольку у вакцинированных реже возникает тяжёлая форма.

В исследовании также не рассматривался вопрос о том, могут ли повторные заражения Covid-19 быть связаны с ещё большими рисками для здоровья.

Тем не менее, по словам авторов исследования, любой, кто был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции, независимо от того, был ли он вакцинирован, должен делать всё возможное для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это включает в себя контроль артериального давления и уровня холестерина и, возможно, ежедневный приём низкодозированного аспирина.