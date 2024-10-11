Пятеро оставшихся без присмотра детей погибли при пожаре на севере Казахстана

CentralAsia (KZ) - Пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома в Костанайской области Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в акимате (администрации) области, возгорание произошло в 4:29 утра на территории частного подворья в городе Житикаре. Огонь привел к обрушению крыши жилого дома. Спустя семь минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению и разбору завалов. В 6:08 пожар был локализован и полностью ликвидирован.

«В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.

Специалисты в настоящее время выясняют причины произошедшего. Назначено пожарно-техническое исследование.

Областная прокуратура начала досудебное расследование по факту пожара. Предварительной его причиной названо оставление печи без присмотра. Ход расследования взял на контроль генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.

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