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В Узбекистане ожидаются дожди и резкое понижение температуры

CentralAsia (UZ) -  Холодная и влажная воздушная масса распространится по территории Узбекистана в ближайшие дни. Узбекистанцев ожидают дожди и резкое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook проинформировал директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа.

В частности, 13 октября ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы в северные районы Узбекистана, 14-17 октября они накроют остальную территорию страны.

Ночная температура в эти дни будет постепенно понижаться до 3-8 градусов тепла, в северных районах – до 0-2 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов.

С 13 по 15 октября по республике ожидаются дожди. В предгорных и горных районах местами возможны сильные осадки, в высокогорьях – с переходом в снег.

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