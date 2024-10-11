В Узбекистане ожидаются дожди и резкое понижение температуры

CentralAsia (UZ) - Холодная и влажная воздушная масса распространится по территории Узбекистана в ближайшие дни. Узбекистанцев ожидают дожди и резкое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook проинформировал директор Узгидромета Шерзодхужа Хабибуллахужа.

В частности, 13 октября ожидается вторжение холодной и влажной воздушной массы в северные районы Узбекистана, 14-17 октября они накроют остальную территорию страны.

Ночная температура в эти дни будет постепенно понижаться до 3-8 градусов тепла, в северных районах – до 0-2 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов.

С 13 по 15 октября по республике ожидаются дожди. В предгорных и горных районах местами возможны сильные осадки, в высокогорьях – с переходом в снег.