Нобелевскую премию мира дали организации, объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

CentralAsia (CA) - В Осло объявлены лауреаты Нобелевской премии мира. В 2024 году ее присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Награду присудили «за усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия». Организация, отметил Нобелевский комитет, «демонстрирует свидетельствами очевидцев, что ядерное оружие никогда больше не должно быть применено».

Свидетельства выживших при атомных бомбардировках уникальны, отмечается в сообщении комитета. «Эти исторические свидетели помогли сформировать и консолидировать широкую оппозицию ядерному оружию во всем мире, опираясь на личные истории, проводя образовательные кампании, основанные на собственном опыте, и выступая с настоятельными предупреждениями против распространения и применения ядерного оружия. Эти люди помогают нам описать неописуемое, осмыслить немыслимое и образом осознать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием»,— говорится на сайте премии.

Норвежский Нобелевский комитет также отметил, что за последние почти 80 лет ядерное оружие не применялось в ходе боевых действий. Деятельность Nihon Hidankyo и других представителей хибакуся (так в Японии называют людей, подвергшихся воздействию атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки) внесли значительный вклад в установление запрета на применение ядерного оружия. Вместе с этим, следует из сообщения Нобелевского комитета, «вызывает тревогу тот факт, что сегодня это табу на применение ядерного оружия находится под давлением».

Отмечается, что премия этого года пополнила список выдающихся премий мира, которые Нобелевский комитет ранее присуждал борцам за ядерное разоружение и контроль над вооружениями. Nihon Hidankyo предоставила тысячи свидетельских показаний, публиковала резолюции и публичные обращения, а также ежегодно направляла делегации в ООН и на различные мирные конференции, чтобы напомнить миру о необходимости ядерного разоружения.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади, которая находится в заключении. Премию ей присудили за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Через три дня, 9 августа, американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу «Толстяк» на город Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек. К концу 1945 года общее число погибших, включая также умерших от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 тыс. до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 тыс. до 80 тыс.— в Нагасаки. Это единственные в истории человечества случаи боевого применения ядерного оружия.