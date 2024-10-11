В Бишкеке хотят повысить тариф на общественный транспорт. Сколько стоит проезд в столицах стран Центральной Азии?

CentralAsia (KG) - В Бишкеке планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте при оплате наличными с 20 ($0,23) до 40 сомов ($0,47). При оплате безналичным способом тариф остается прежним — 17 сомов ($0,20).

Последний раз тариф повышался в конце января 2024 года с 15 ($0,18) до 20 сомов ($0,23) при оплате наличными, при безналичной оплате — с 11 ($0,13) до 17 сомов ($0,20).

Величина прожиточного минимума в Кыргызстане в среднем на душу населения во II квартале 2024 года составила 8 тысяч 144 сома ($95,25).

В этой связи портал Сentral Аsia решил сравнить тарифы на проезд в столицах стран Центральной Азии.

В Ташкенте с 1 ноября 2023 года стоимость проезда на общественном транспорте составляет 2000 сумов ($0,16) при оплате наличными и 1700 сумов ($0,13) при безналичной оплате. Ранее оплата наличными и безналичными составляла 1400 сумов ($0,11).

В предыдущий раз тарифы на проезд повышались в 2019 году — с 1200 ($0,094) до 1400 сумов ($0,11).

Прожиточный минимум узбекистанцев на 1 мая 2024 года составляет 648 тысяч сумов ($50,71) в месяц.

В Астане с 1 августа 2024 года тариф на проезд в общественном транспорте при оплате наличными стоит 220 тенге ($0,45), при безналичной — 110 тенге ($0,23). Ранее оплата наличными была 180 тенге ($0,37), электронными — 90 ($0,19).

Последний раз тариф на проезд в Астане менялся в 2014 году.

В июле 2024 года средний размер прожиточного минимума в Казахстане составил 51 730 тенге ($106,78).

В Душанбе с ноября 2021 года стоимость проезда на автобусе составляет 1,8 сомони ($0,17) при оплате картой, наличными — 2,5 сомони ($0,23), на троллейбусе 1,5 сомони ($0,14) с картой и 2 сомони ($0,19) — наличными. Проезд в маршрутках по городу составит 2,5 сомони ($0,23).

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Душанбе повышалась в 2011 году. Тогда цена проезда в городском автобусе была 1,2 сомони ($0,11), в троллейбусах — 1 сомони ($0,094), а в маршрутках — 1,6 сомони ($0,15).

В Ашхабаде стоимость общественного транспорта составляет 50 манатов.

В Туркменистане официальный курс доллара сильно отличается от курса на черном рынке.

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