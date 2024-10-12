Хурэлсух встретился с Национальным лидером туркменского народа

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа в рамках своего государственного визита в Туркменистан встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.

В начале беседы Глава монгольского государства выразил стремление Монголии расширять и развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе с Туркменистаном. Он также отметил, что в рамках своего первого государственного визита в Туркменистан в качестве Президента Монголии рад познакомиться с процветанием и развитием страны, а также с жизнью ее народа.

Стороны выразили уверенность, что государственный визит монгольского лидера в Туркменистан укрепит правовую основу отношений между двумя странами, обогатит отношения и сотрудничество новым содержанием, внесет значительный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Халк Маслахаты или Народный Совет Туркменистана является независимым органом, обладающим полномочиями принимать конституцию страны, конституционные законы, рассматривать изменения и дополнения к ним, а также определять основные направления внутренней и внешней политики государства.

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