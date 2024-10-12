Ущерб от урагана «Милтон» оценили в 50 млрд долларов

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что ущерб от урагана «Милтон» оценили в 50 млрд долларов. Об этом пишет The Guardian.

Белый дом объявил, что в воскресенье Байден отправится во Флориду, чтобы посетить районы, пострадавшие от урагана «Милтон».

По словам официальных лиц Флориды, на данный момент из-под паводковых вод, завалов и других мест спасено более 1600 человек.

Более 2,2 миллиона жителей Флориды по-прежнему остаются без электричества.

Почти на 29% заправочных станций во Флориде в пятницу утром не было бензина, а в районе Тампы и Сент-Питерсберга — на 73%.

По словам официальных лиц штата, на службе находятся 9000 военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые продолжают заниматься поисково-спасательными работами, оказывают гуманитарную помощь, расчищают дороги.

Число погибших в Милтоне продолжает расти. Власти Тампы заявили, что женщина погибла из-за упавшей ветки дерева, а власти округа Ориндж подтвердили смерть мужчины в возрасте 60 лет, который, по-видимому, наступил на оборванную линию электропередачи, расчищая мусор после шторма.

Международный аэропорт Сарасота-Брадентон остается закрытым после того, как получил повреждения крыши над главным залом, а также получил некоторые повреждения от воды. Другие аэропорты, такие как международный аэропорт Орландо и международный аэропорт Тампы, столкнулись с задержками и отменами рейсов.

Предупреждения о прибрежных наводнениях все еще действуют в некоторых районах северо-восточной и восточно-центральной Флориды. И хотя ураган «Милтон» покинул Флориду, Национальная метеорологическая служба предупредила, что значительное наводнение на реках продолжится в ближайшие дни или недели.

Новый анализ показал, что климатический кризис значительно усугубил воздействие урагана «Милтон», усилив его осадки и ветры.