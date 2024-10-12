Президент Армении с официальным визитом посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент Армении Ваагн Хачатурян 15 октября с официальным визитом посетит Казахстан. Об этом сообщает Акорда.

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ожидается обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

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