21,1% населения Китая старше 60 лет

CentralAsia (CA) - Согласно официальному докладу, численность населения Китая в возрасте 60 лет и старше в 2023 году достигла почти 297 млн человек, что составило 21,1 процента общей численности населения страны. Об этом пишет «Синьхуа».

В докладе, выпущенном совместно Министерством гражданских дел и Китайским национальным комитетом по проблемам старения, говорится, что число людей в возрасте 65 лет и старше достигло 216,76 млн человек, что составляет 15,4 процента общей численности населения.

В докладе отмечено, что охват населения пенсионным страхованием в Китае продолжает расширяться. К концу 2023 года число людей, участвующих в базовом пенсионном страховании по всей стране, достигло 1,066 млрд человек, что на 13,36 млн больше, чем в конце предыдущего года.

Китай развивает городские жилые поселения и расширяет услуги по уходу за пожилыми людьми на дому. К концу 2023 года в 150 пилотных районах было создано 3476 удобных жилых поселений, которые обслуживают около 64,55 млн пожилых людей.

По состоянию на конец 2023 года в Китае насчитывалось 7881 комплексное медицинское учреждение и учреждение по уходу за пожилыми людьми.