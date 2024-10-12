Участники учения «Рубеж-2024» направляются в Таджикистан

CentralAsia (TJ) - В период с 11 по 14 октября формирования, участвующие в совместном учении с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024», совершают перегруппировку в Таджикистан.

Как сообщает объединенной пресс-центр учений ОДКБ, контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из Казахстана, Кыргызстана и России в район проведения учения в соответствии с планом.

Одним из приоритетов военного сотрудничества, которые определил Казахстан, председательствующий в ОДКБ в нынешнем году, является совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания Войск (Коллективных сил), включая беспрепятственный транзит контингентов.

В Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» проводится совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2024», в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Особое внимание будет уделено вопросам организации противовоздушного прикрытия подразделений КСБР ЦАР на этапе перегруппировки, оперативного развертывания, а также взаимодействия Командования КСБР ЦАР с силами и средствами ПВО Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Таджикистан и 201-й военной базы Вооруженных Сил Российской Федерации при подготовке и ведении боевых действий.

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