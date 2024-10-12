экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Участники учения «Рубеж-2024» направляются в Таджикистан

CentralAsia (TJ) -  В период с 11 по 14 октября формирования, участвующие в совместном учении с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024», совершают перегруппировку в Таджикистан.

Как сообщает объединенной пресс-центр учений ОДКБ, контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из Казахстана, Кыргызстана и России в район проведения учения в соответствии с планом.

Одним из приоритетов военного сотрудничества, которые определил Казахстан, председательствующий в ОДКБ в нынешнем году, является совершенствование вопросов обеспечения оперативного развертывания Войск (Коллективных сил), включая беспрепятственный транзит контингентов.

В Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» проводится совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2024», в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Особое внимание будет уделено вопросам организации противовоздушного прикрытия подразделений КСБР ЦАР на этапе перегруппировки, оперативного развертывания, а также взаимодействия Командования КСБР ЦАР с силами и средствами ПВО Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Таджикистан и 201-й военной базы Вооруженных Сил Российской Федерации при подготовке и ведении боевых действий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com