В Узбекистане похолодает и выпадет снег: прогноз погоды на выходные

CentralAsia (UZ) - На большей части территории Узбекистана сохранится погода без осадков, лишь по Ташкентской области и к вечеру по областям Ферганской долины местами возможен дождь. Дневная температура воздуха составит +20…+25. Об этом сообщает Узгидромет.

Во второй половине дня 12 октября по Республике Каракалпакстан, Хорезмской области и к вечеру по областям Ферганской долины местами возможен дождь, по остальной территории республики осадков не ожидается. Температура воздуха сохранится в пределах ночью +10…+15, днем +20…+25.

В воскресенье по большей части территории Узбекистана пройдут дожди, по северным и южным районам осадки маловероятны. Температура воздуха ночью сохранится в пределах +10…+15, днем немного понизится до +17…+22.

По предгорным и горным районам республики местами пройдут дожди, 12 и 13 октября в отдельных районах возможны сильные, по высокогорным районам с переход в снег

Местами по республике ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.