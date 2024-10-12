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В 2024 пассажиропоток в Ташкентском метро может превысить 200 млн человек

CentralAsia (UZ) -  В 2024 году пассажиропоток в Ташкентском метрополитене может достичь нового рекордного уровня — 209 миллионов человек. Об этом заявил главный инженер столичной подземки Мирхоким Мирхусанов на пресс-конференции, сообщает vzlyad.uz.

По его словам, 7 октября суточное количество пассажиров составило 990 тысяч человек, а к 1 ноября ожидается увеличение до 1 миллиона пассажиров. Кроме того, сократился интервал движения поездов.

В первом полугодии текущего года в среднем ежедневно перевозилось 724,5 тысячи пассажиров. В 2016 году метрополитен перевёз 52 миллиона человек, а в 2023 году этот показатель достиг 172 миллионов. В прошлом году доходы метрополитена составили 477 миллиардов сумов (37,4 млн долларов).

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