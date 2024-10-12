Бывшего замглавы центрального банка Китая приговорили к смертной казни за получение взяток

CentralAsia (KZ) - Бывший заместитель главы центрального банка Китая Фань Ифэй приговорен к смертной казни за получение взяток с двухлетней отсрочкой исполнения приговора, сообщает Reuters.

Фань признали виновным в незаконном принятии имущества на сумму более 386 млн юаней ($54,55 млн) с использованием своего руководящей должности в центральном банке и других финансовых учреждениях, включая China Construction Bank.

В гос СМИ сообщили, что после двухлетней отсрочки смертный приговор Фаню будет заменен пожизненным заключением без возможности смягчения наказания или условно-досрочного освобождения.

«Фань Ифэй получил взятки в чрезвычайно крупном размере, обстоятельства его преступлений были чрезвычайно серьезными, социальные последствия были крайне тяжелыми, а интересы государства и народа понесли чрезвычайно большой ущерб», - цитируется заявление суда.

60-летний Фань является самым высокопоставленным чиновником Народного банка Китая, арестованным в рамках антикоррупционной кампании Си Цзиньпина за последнее десятилетие, направленной на искоренение коррумпированных чиновников в финансовом секторе.

В конце 2022 года китайские власти начали расследование в отношении Фань, в 2023 году его исключили из Коммунистической партии.

Антикоррупционный орган Китая в последние месяцы начал широкомасштабную кампанию против финансового сектора, в которую попали некоторые из крупнейших деятелей страны, включая бывшего председателя государственного Банка Китая Лю Лянгэ и бывшего главу государственной компании China Life Insurance Ван Биня.

По данным государственных СМИ, в апреле Лю, ушедший в отставку в марте 2023 года, признал себя виновным в получении взяток на общую сумму более 121 млн юаней. Бывшему председателю China Everbright Group Тан Шуаннину также предъявлены обвинения во взяточничестве и коррупции.

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