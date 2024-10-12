В Узбекистане изъято 47,2 кг наркотиков

CentralAsia (UZ) - Пресечена попытка распространения в Узбекистане 47,2 кг наркотиков, которые привезли из Афганистана, Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает Служба государственной безопасности РУз.

Перечислены факты, по которым были изъяты наркотики:

Три гражданина Таджикистана были задержаны военнослужащими пограничных войск, у них было обнаружено 10 кг 50 граммов опиума и 10 кг 29 граммов гашиша.

В ходе спецоперации был задержан житель города Термез, который доставал 953 грамма опиума и 4 кг 116 граммов гашиша из тайника. Ранее он был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Наркотики были доставлены из Афганистана.

В Термезе закладчики оставили в тайнике 922 грамма опиума и 4 кг 203 грамма гашиша. Житель города Самарканда купил наркотики за 2300 долларов, но не успел уехать, так как был задержан.

В Сариосийском районе задержан мужчина, 1968 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. У него обнаружено 4 кг 80 граммов гашиша. Выяснилось, что наркотики поступили из Таджикистана.

В Ферганской области при проверке автомобиля «Джентра» было обнаружено 975 граммов опиума. При обыске дома водителя было изъято 789 граммов опиума и 5 кг 239 граммов гашиша. Мужчина планировал продать наркотики в Коканде.

В другом случае 4 кг 922 грамма гашиша были оставлены кыргызскими наркокурьерами в тайнике в Кувасое. Житель Ферганы был арестован, когда доставал из тайника наркотики.