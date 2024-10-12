Преждевременная смертность от болезней по причине загрязнения воздуха в Ташкенте составляет 3042 случая в год, - доклад

CentralAsia (UZ) - Преждевременная смертность от болезней по причине воздействия вредных частиц PM2,5 в воздухе в Ташкенте составляет 3042 случая в год. Об этом говорится в докладе «Оценка качества воздуха в Ташкенте» и «дорожной карте» совершенствования управления качеством воздуха в Узбекистане, передает kun.uz.

Загрязнение воздуха чаще всего приводило к смертям от инсульта (33%), ишемической болезни сердца (28%), а также инфекции нижних дыхательных путей (23%).

Исходя из доклада среднегодовая концентрация PM2,5 была ниже целевого показателя ВОЗ только в 39% ячеек городской территории Ташкента, однако в них проживает лишь 17% населения столицы.

В Ташкенте была проведена комплексная оценка влияния загрязнения воздуха на здоровье жителей, основанная на местных данных и информации из базы данных Глобального бремени болезней (ГББ).

Доклад содержит рекомендации по улучшению качества воздуха, включая обновление стандартов и нормативных актов, разработку национальной стратегии управления качеством воздуха и создание координационного механизма для реализации этих мер.

Сократить воздействие в докладе предложили за счет улучшения качества топлива для отопительных приборов, повышения энергоэффективности зданий, а также перехода на более экологичные источники, используемые для отопления.