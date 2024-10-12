Международные наблюдатели от СНГ продолжают работу в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Международные наблюдатели от СНГ продолжают работу в Узбекистане, сообщает Исполком СНГ.

Члены миссии провели встречу с руководством Генеральной прокуратуры РУз, в ходе которой они были проинформированы о состоянии законности во время подготовки парламентских выборов и задачах, стоящих перед органами прокуратуры в этот период, главная из которых – надзор за строгим соблюдением избирательного законодательства всеми участниками электоральной кампании.

В ходе посещения штаб-квартиры Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» наблюдателей от Содружества ознакомили с историей партии, основными положениями ее предвыборной программы, подходами к проведению агитационной кампании.

Штаб миссии приступил к изучению деятельности территориальных и участковых комиссий страны по подготовке к выборам. Долгосрочные наблюдатели встретились с руководящим составом территориальных комиссий города Ташкента, Ташкентской и Сырдарьинской областей, а также посетили ряд участковых избирательных комиссий в этих регионах.

По итогам посещения избирательных участков международные наблюдатели отметили их высокую готовность к проведению выборов, обеспеченность необходимым оборудованием, методическими и информационными материалами, хорошее знание членами комиссий избирательного законодательства.

В Узбекистане 27 октября пройдут парламентские выборы.