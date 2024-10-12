Президент Сердар Бердымухамедов официально приветствовал президента Монголии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Начался первый официальный государственный визит президента Монголии в Туркменистан.

Сегодня в рамках первого государственного визита Президента Монголии в Туркменистан состоялись переговоры на высшем уровне между главами двух дружественных стран Сердаром Бердымухамедовым и Хурэлсухом Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба президента Монголии.

Утром автомобильный кортеж руководитель дружественного государства в сопровождении почётного эскорта мотоциклистов проследовал к Президентскому Дворцовому комплексу имени Огузхана. От перекрёстка улиц Туркменбаши-Галкыныш автокортеж Президента Монголии сопровождал уже почётный конный эскорт.

У центрального входа во Дворцовый комплекс высокого гостя тепло и радушно приветствовал глава Туркменистана.

Обменявшись дружескими рукопожатиями, Президенты Сердар Бердымухамедов и Хурэлсух Ухнаа проходят внутрь величественного комплекса, где состоялась церемония официальной встречи монгольского лидера.

После традиционной церемонии официального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и Монголии главы двух стран проходят в Зал «Rowaç», где состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне в узком формате.

Сердечно поприветствовав Президента Хурэлсуха Ухнаа на туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов поблагодарил за принятое приглашение посетить Туркменистан с государственным визитом.

Выразив уверенность, что первый государственный визит Президента Монголии в Туркменистан станет исторической вехой в дальнейшем расширении дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами, Президент Сердар Бердымухамедов отметил нацеленность нашей страны на последовательное развитие сотрудничества с Монголией в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, тесное взаимодействие в рамках крупнейших международных организаций.

Как отмечалось, содержание туркмено-монгольских отношений обусловлено полным взаимопониманием как во взглядах на приоритеты и перспективы двустороннего партнёрства, так и на тенденции глобального развития. Важнейшим фактором этого является близость или совпадение наших подходов к проблемам обеспечения всеобщей стабильности и безопасности, противодействия современным угрозам.

В данной связи была выражена благодарность за многолетнюю и твёрдую поддержку Монголией нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также важных международных инициатив, которые наша страна продвигает в ООН и других международных структурам. Как было заявлено, Туркменистан, в свою очередь, намерен и в дальнейшем поддерживать взгляды и международно значимые предложения Монголии, выдвигаемые на мировой политической арене.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что в ходе этого визита будет рассмотрен широкий спектр вопросов и определены основные направления сотрудничества с учётом долгосрочных перспектив развития двусторонних отношений.

Поблагодарив за оказанный радушный приём, высокий гость также выразил свою убеждённость, что нынешние исторические переговоры в верхах придадут новые импульсы более тесному взаимодействию дружественных государств во всех сферах.

Монгольский лидер отметил большой потенциал развития межгосударственного диалога, неизменно носящего взаимоуважительный и конструктивный характер и полностью отвечающего интересам двух дружественных народов.

Далее переговоры продолжились в Зале «Soltan Sanjar» в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций двух стран.

В ходе переговоров, проходивших в тёплой, доверительной обстановке, собеседники обсудили актуальные вопросы туркмено-монгольских отношений, усилиями сторон выводимых сегодня на качественно новую ступень развития.

Акцентировав внимание на важных приоритетах сотрудничества, выстраиваемого на долгосрочной, взаимовыгодной основе, Президенты Сердар Бердымухамедов и Ухнаагийн Хурэлсух отметили, что эффективная реализация имеющегося многопланового потенциала взаимодействия всецело отвечает, как общим интересам, так и целям устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

По окончании переговоров в расширенном составе в зале «Seljuk han», состоялась церемония подписания двусторонних документов.

После завершения церемонии подписания документов главы двух государств проследовали в зал «Magtymguly», где выступили с обращениями к представителям средств массовой информации.

Нынешний, первый по счёту государственный визит главы Монголии в Туркменистан с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 23 апреля 1992 года, расценивается как начало качественно нового этапа в истории межгосударственного диалога, поступательно развиваемого как в двустороннем, так и многостороннем формате – на площадках крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур.

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