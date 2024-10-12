В воскресенье на севере Казахстана ожидаются метели, а на юге дожди

CentralAsia (KZ) - Циклон, а также связанные с ним фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

На юге и юго-востоке Казахстана пройдут дожди с грозами, временами сильные. В северных регионах ожидаются снег, метель и гололед. Лишь на западе страны сохранится погода без осадков.

В целом по стране ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы.

Ночью на севере Кызылординской области прогнозируют заморозки до 1 градуса.

Высокая пожарная опасность сохраняется на западе, севере, юге и в центре Абайской области, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Карагандинской, на севере Актюбинской, на северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Жамбылской, на западе Кызылординской области.

В центре и на севере Кызылординской, а также на западе Актюбинской, на западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской, в пустынных районах Туркестанской, на западе, севере Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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