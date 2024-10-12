Вековые деревья Узбекистана включили в международный список редких и уникальных пород со всей планеты
- Узбекистан, общество
- 20:25, 12 октября 2024
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CentralAsia (UZ) - Данные о вековых и реликтовых деревьях на территории Узбекистана включили в международный список уникальных пород MonumentalTrees.
Как сообщает Podrobno.uz, в список вошли:
- Восточная биота возрастом почти 1,5 тысячи лет в Форишском районе Джизакской области;
- Арча, которой более тысячи лет;
- Две орешины возрастом 700 и 800 лет;
- Несколько платанов в разных регионах Узбекистана, возраст каждого – от 600 до 1,1 тысячи лет.
Узбекистан стал первой в Центральной Азии и третьей страной в СНГ (после России и Азербайджана), включившей объекты национального природного наследия в данный международный список.
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