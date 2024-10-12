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Вековые деревья Узбекистана включили в международный список редких и уникальных пород со всей планеты

CentralAsia (UZ) -  Данные о вековых и реликтовых деревьях на территории Узбекистана включили в международный список уникальных пород MonumentalTrees.

Как сообщает Podrobno.uz, в список вошли:

- Восточная биота возрастом почти 1,5 тысячи лет в Форишском районе Джизакской области;

- Арча, которой более тысячи лет;

- Две орешины возрастом 700 и 800 лет;

- Несколько платанов в разных регионах Узбекистана, возраст каждого – от 600 до 1,1 тысячи лет.

Узбекистан стал первой в Центральной Азии и третьей страной в СНГ (после России и Азербайджана), включившей объекты национального природного наследия в данный международный список.

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