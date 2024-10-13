Монгольские заключенные-шахматистки завоевали золотую медаль 3 года подряд на ЧМ

CentralAsia (MNG) -

Чемпионат мира по шахматам, организованный совместно Всемирной шахматной федерацией и Ассоциацией шерифов Чикаго, США, завершился четвертый год подряд.

13 октября отмечается Международный день образования в тюрьмах, и в этом контексте с 8 по 10 октября 2024 года состоялся 4-й Межконтинентальный чемпионат по шахматам среди заключенных. Осужденные участницы из Учреждения № 407 Главного управления исполнения судебных решений Монголии продемонстрировали выдающиеся навыки, завоевав первое место на чемпионате мира.

В соревнованиях соревновались более 150 спортсменок из 60 стран мира. Монгольские женщины победили на первенстве сильную команду Сальвадора и завоевали золотую медаль.

Турнир проходил в онлайн-формате, что позволило сохранить дух соперничества, соблюдая при этом безопасность участников. За игрой внимательно следили представители Федерации шахмат, которые, к слову, и подтвердили высокий уровень организации и вовлеченности заключенных в процесс. Команды, состоящие из четырех игроков, боролись в трех категориях: мужчины, женщины и юноши до 20 лет. Каждая страна могла зарегистрировать не более трех команд. Шахматы – это не просто игра, а инструмент, который помогает формировать личность, развивать критическое мышление и предвидеть последствия своих действий.

История создания

В мае 2021 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) совместно с Управлением шерифа округа Кук в Иллинойсе запустили уникальную инициативу «Шахматы за свободу». Проект стремительно развивается, охватывая все больше пенитенциарных учреждений по всему миру.

Впервые в истории шахмат они получили возможность участвовать в Межконтинентальном онлайн-чемпионате, который прошел с 13 по 15 октября 2021 года. В этом турнире приняли участие команды из 30 стран. Монголия, проявив высокое мастерство, одержала победу над командой Зимбабве по дополнительным показателям.

В 2022 году дебютировали и мужские и женские команды из Монголии. Чемпионат собрал более 85 команд из 46 стран уже в трех категориях – среди мужчин, женщин и юношей до 20 лет. В финале мужского первенства Филиппины обыграли Колумбию. У женщин же лидировала команда Монголии, следом финишировали сербки. А вот у юношей Сербия победила, оставив на втором месте Англию.

В 2023 году в чемпионате приняло участие рекордное количество команд – 118 из 50 стран. Победный дубль сделали команды Монголии: в матчах за золото мужчины победили Сальвадор, женщины – Англию. Среди юношей первенствовала команда Индии, обыгравшая Сербию.

источник: MiddleAsianNews

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