В Улан-Баторе пройдет киберспортивный турнир с призовым фондом в $100 000

CentralAsia (MNG) -

Улан-Батор поставил перед собой цель ежегодно, начиная с 2027 года, проводить киберспортивные турниры уровня «А» наравне с такими крупными городами, принимающими киберспортивные мероприятия, как Кельн (Германия) или Катовице (Польша), став центром киберспорта в Азии.

Администрация губернатора столицы Монголии и Монгольская ассоциация киберспорта (MESA) совместно организуют киберспортивный турнир по Dota-2 «MESA Invitational Fall 2024» с призовым фондом 100 000 долларов США, который состоится 4 ноября 2024 года.

Киберспорт в Монголии постоянно развивается, проводятся соревнования с большими призовыми фондами, большим количеством зрителей и фанатов. Монгольские киберспортсмены добиваются больших успехов, регулярно соревнуясь с лучшими командами мира и выигрывая более крупные призы.

Монгольская ассоциация киберспорта (MESA) заявила: «В этом году мы успешно организовали MESA Nomadic Masters по Counter-Strike 2 с призовым фондом в 100 000 долларов США, в котором приняли участие 8 команд (4 из Европы и 4 из Азии), соревнующихся в течение 3 дней. В турнире приняли участие ведущие международные организации, такие как OG, Gaimin Gladiators, Bleed и Aurora, и теперь мы готовы приветствовать лучшие команды по DOTA 2 в Улан-Баторе, Монголия».

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения